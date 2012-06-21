Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



У Львові репрезентували демоверсію «Порталу мешканця». Подбали не лише про оновлення дизайну порталу, а й протестували одну з послуг, яку можу надавати й через телефон. Представили й кілька електронних сервісів. Вета-версію цього порталу львів’яни зможуть тестувати за кілька тижнів.

За інформацією прес-служби міської ради, портал мав би спростити для жителів Львова отримання різних послуг, надсилання запитів, простежувати кожне своє звернення до органу місцевого самоврядування.

«Портал мешканця» у місті Лева представили у рамках форуму електронного врядування «451 Е». Такий захід організували вже вшосте.