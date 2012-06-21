Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У День українського прапора Львів започаткував нову традицію. Відтепер щотижня у місті Лева над Меморіалом пам’яті Героїв Небесної Сотні підніматимуть синьо-жовтий прапор. Як поінформували у пресслужбі міськради, такий захід буде символом національної єдності, честі та гідності. В церемоніалі братимуть участь військові та пластуни.
У першій такій врочистості Державний Прапор України підняла почесна варта Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. «Прийшовши сюди, зможемо по-іншому зрозуміти силу нашого прапора», — зазначив, зокрема, міський голова Львова Андрій Садовий. Поминальну молитву за українськими Героями відправив владика Володимир (Груца). Опісля слово тримала вдова Героя Небесної Сотні Андрія Дигдаловича — Наталія Дигдалович. З її уст прозвучала й подяка всім, хто зібрався біля меморіалу, за пам’ять. Під пісню «Пливе кача по тисині» учасники церемоніалу запалили лампадки.