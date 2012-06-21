Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



У Львівському ліцеї «Просвіта» першими в місті взялися за втілення експериментальної програми з інформатики. Їхній приклад, за інформацією пресслужби міської ради, після шкільних канікул наслідує ліцей імені І. Пулюя, а вже після другого семестру до цієї справи долучаться ще й деякі інші навчальні заклади.

Оновлені заняття з інформатики учні кількох загальноосвітніх закладів міста Лева матимуть змогу відвідувати завдяки впровадженню проєкту IT Expert: School edition, який розпочав львівський ІТ-Кластер спільно з навчально-методичним центром Digital learning. Головне завдання цієї ініціативи — популяризувати інформаційні технології та підвищити якість викладання в школах предмету «Інформатика». Тож доповнили навчальні плани практичними заняттями, оновили інформацію для учнів 7-9 класів. Примітно й те, що інформатики в освітніх закладах навчатимуть ІТ-спеціалісти, які набули практичного досвіду в найбільших відповідних компаніях обласного центру. Проєкт мають намір утілювати щороку, щонайменше, в п’яти львівських школах.