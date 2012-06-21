Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
У Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка розпочали доброчинний пленер. Заслужений художник України Орест Сколоздра, а також відомі митці Наталя Пухінда, Леся Рось, Ольга Падовська, Олена Каменецька-Остапчук, Євген і Клавдія Потапови, Ірина Фартух, Олена Мікула та Максим Максимів взялися на своїх полотнах увіковічувати грушу, яку власноруч посадив у своєму садку Іван Франко. Тож мистецький захід так і назвали — «Портрет груші. Франкове дерево під пензлем художників».
Як розповіла завідувачка науково-освітнього відділу музею Марта Волошанська, Франковій груші вже 118 років. За цей час вона пережила чимало і історичних, і природних катаклізмів, варто хоча б нагадати, що сліди пошкоджень на ній залишили і блискавка, яка свого часу влучила в дерево, і снаряд, що розірвався неподалік неї в Другу світову війну. Тож нині дерево просить негайно взятися за його лікування. Музейники звернулися до відповідного фахівця зі столиці. Він теж висловився за терміновий порятунок груші. І на таку справу треба аж 65 тисяч гривень. Для Дому Франка, звісно, це значна сума. Але зараз у музеї відбувається виставка семи відомих львівських художників. Митці та працівники музею, порадившись, вирішили організувати благодійний пленер. До цієї акції долучилися й ще кілька художників. Отож усі вони зараз творять портрет Франкової груші. Ці роботи складуть експозицію, з якою львів’яни та гості міста зможуть ознайомлюватися в музеї з 28 серпня.
Після цієї виставки організують аукціон, виторг з якого й використають для лікування Франкової груші. Марта Волошанська зазначає, що пленер стане першим доброчинним кроком у порятунку дерева, яке посадив сам Іван Франко.