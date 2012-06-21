Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Кількість львівських музеїв збільшилася ще на один. У місті Лева відкрили та освятили музей праведного митрополита Андрея Шептицького. І з’явився він у колишніх келіях костелу Св. Казимира. Варто нагадати, що комуністи тут у добу свого правління облаштували жіночу в’язницю. Відтак приміщення передали університету внутрішніх справ, який подбав хіба про косметичний ремонт. Тож на першому поверсі колишніх приміщень монастиря провели ремонтно-реставраційні роботи. За інформацією пресслужби міської ради, на це витратили 4,5 мільйона гривень. Щоб приміщення довести до ладу, своїх зусиль чимало доклали також різні фахівці, волонтери, священнослужителі.
Облаштували й унікальну музейну експозицію, де представили особисті речі митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Треба сказати, що директорові цього музею о. Севастіяну (Дмитруху) вдалося зібрати понад 500 речей митрополита, а також його родини й, зокрема, брата блаженного Климентія. Крім ікон, картин, у цій збірці є також давні книги, скульптурні роботи, одяг, головні убори, омофор, пояси, посуд, інші предмети повсякденного вжитку. Одначе виставити всі експонати не вдасться, адже музей розмістили лише на першому поверсі, інші ж поки що займає університет внутрішніх справ. Міська влада вже звернулася до уряду, аби колишні монастирські приміщення цілковито передати церкві.