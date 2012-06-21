Представники громадськості Маріуполя своєрідно згадали про відому настанову для чоловіків. Тобто про те, що вони повинні зробити протягом життя: виростити дерево, виховати сина, збудувати будинок. Тож у приморському місті вирішили об’єднати позиції про дітей та зелені насадження: невдовзі тут з’явиться алея дерев, які батьки посадять на честь своїх дітей. На першому етапі цієї цікавої ініціативи учасниками озеленення стануть 20 родин маріупольців, у яких нещодавно народилися немовлята. А планують створити дитячу алею біля міської лікарні №3.
Як повідомили у Маріупольській міській раді, висаджуватимуть деревця батьки разом із працівниками комунального підприємства «Зеленбуд» у жовтні та листопаді, а відповідні сертифікати на них отримають 28 вересня під час святкування Дня міста. Біля кожного дерева планують встановити іменні таблички, де вкажуть, на честь кого його посаджено. Цей перспективний проєкт, який став переможцем програми мінігрантів сприяння розвитку туризму, реалізують у межах громадського бюджету і сподіваються, що у недалекому майбутньому він стане ще однією місцевою традицією.