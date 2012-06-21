У Маріуполі триває підготовка до розкопок території колишнього німецького кладовища часів Другої світової війни, розташованого на території Театрального скверу в центрі приморського міста. Ексгумацію поховань розпочали ще восени 2017 року: всього тут виявили останки 482 загиблих, серед яких переважна більшість – німецькі солдати, проте є ще румунські та хорватські військовослужбовці і навіть один червоноармієць. Після закінчення травневих свят відповідні роботи проведуть під заасфальтованими доріжками, біля фонтану та на теперішньому місці грального майданчика. Після ексгумації всі залишки відправлять до сховища, розташованого у Харкові на збірному німецькому кладовищі. За іменними медальйонами військовослужбовців буде проведено ідентифікацію останків, а після отримання потрібної інформації з військового архіву Німеччини та встановлення осіб загиблих відбудеться поховання на згаданому цвинтарі, де за минулі роки знайшли останній притулок майже 47 тисяч солдатів.
Щодо старого й напівзабутого кладовища на місці нинішнього Театрального скверу, то під час окупації Маріуполя в роки Другої світової війни тут хоронили німецьких солдатів і офіцерів, які після поранень потрапляли до тутешнього військового госпіталю. Старожили досі згадують про встановлені на цій території дерев’яні та чавунні хрести. «Про те, що у Маріуполі існують великі поховання німецьких солдатів, ми знали давно і займалися цим питання ще до початку військових дій на Сході України. Коли ж нова місцева влада почала виношувати плани по реконструкції міста, її представники через посольство Німеччини звернулися до нас із проханням провести ексгумацію останків військовослужбовців», - каже керівник Харківського спеціалізованого підприємства «Військові меморіали «Схід» Віктор Старченко. Згадані розкопки у Маріуполі проводяться відповідно до міжнародної угоди між Україною та Німеччиною, укладеної наприкінці травня 1996 року. Проект фінансується громадською організацією «Народний союз Німеччини», яка за дорученням уряду займається пошуком та похованнями німецьких військовослужбовців на місцях боїв у Європі та Африці.