Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній відвідав цими днями Маріуполь на Донеччині, де освятив унікальний храм святого Петра Могили і собору Успіння Пресвятої Богородиці, а також нову дзвіницю Свято-Ольгинського храму.
Винятковим храм святого Петра Могили робить петриківський розпис, яким вкриті стіни будівлі. Загальна площа розпису становить 500 погонних метрів, а робота тривала 3 місяці. Храм навіть увійшов до Книги рекордів України як єдиний храм у світі, повністю розписаний петриківським розписом.
Це був благодійний проєкт: понад 500 доброчинців із Маріуполя, всієї України і навіть з-за кордону пожертвували кошти на оздоблювальні роботи. З технікою для здійснення робіт допомогли місцеві підприємці, з облаштуванням прилеглої території – Донецька обласна державна адміністрація. На подвір’ї храму встановлена триметрова кована статуя Архангела Михаїла.
Також предстоятель УПЦ відвідав невеликий храм святої княгині Ольги, розташований у віддаленому районі міста. Адже кожна парафія є рівною і важливою. Під час богослужіння митрополит Епіфаній помолився за українське військо, владу та визволення від російських загарбників. Серед іншого у своїй проповіді він підкреслив, що Православна церква України покликана об’єднувати вірян:
– Ми не ставимо штучних перепон на шляху до Бога. Є церкви, де моляться російською, болгарською, українською мовами. Нас об’єднує любов. Вона ніколи не дозволить робити зло. Тому я бажаю, щоб в нашому житті було якомога більше любові, а любов в кінцевому результаті приведе і до повного миру.
Тетяна ПЕТРУШКІНА,
для «Урядового кур’єра»