Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Велосипедистів на вулицях міст і сіл Донеччини поступово стає більше, проте, на жаль, паралельно цьому зростає і кількість потерпілих. Приміром, з початку поточного року в області вже трапилося більше трьох десятків дорожньо-транспортних пригод за участі власників велосипедів, двоє з яких загинули, а тридцять зазнали різноманітних травм. А у 2018-му на дорогах регіону обірвалося життя аж 11 людей, які перебували за кермом великів. Аби запобігти подібним ДТП і подбати про безпеку руху велосипедистів, поліцейські Донецької області та громадськість приступили до реалізації перспективного проекту «Півтора метра поваги». Першими втілювати в життя цю ініціативу почали у Маріуполі, об’єднавши зусилля правоохоронців, представників міської ради, вело асоціації «ВАМ» та місцевих автоклубів.
Згаданий соціальний проект «Півтора метра поваги» має посприяти збільшенню і поширенню поваги до вимог правил дорожнього руху та всіх його учасників. І найголовніше – ініціатива повинна вкотре нагадати і привернути увагу водіїв до дотримання безпечної дистанції між автомобілем та велосипедистом: безпечним інтервалом є 1,5 метра, що дозволяють зберегти життя і здоров’я людей за кермом велосипедів. Приєднатися до проекту у Маріуполі можуть всі водії, які не тільки розташують на своїх автомобілях запропоновану їм наліпки-нагадування про півтора метри безпечної дистанції і поваги, а й будуть постійно дотримуватися цього правила.