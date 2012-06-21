Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Носії «руской вєсни», які у лихому 2014 році тимчасово окупували Маріуполь, свої дії голосно пояснювали тим, що прагнуть захищати російськомовних людей від «бандерівців» та «київської хунти». А як було насправді? Місцеві правоохоронці якраз передали до Жовтневого районного суду обвинувальний акт про вчинення низки кримінальних правопорушень членами озброєної банди «захисників», які тероризували місто та його жителів.

Коли у травні 2014-го на вулицях Маріуполя якраз носилися з російськими триколорами, п’ятеро місцевих жителів віком від 33 до 50 років озброїлися автоматами, викраденими із військової частини, і також стали на захист рідного міста і своїх земляків. Від кого? Найбільшу загрозу, на переконання лиходіїв, тоді становили банки. Тому за якісь пару днів вони здійснили напади на відділення кількох банків, пограбували банкомати та термінал самообслуговування. Далі поганців захистили своїх земляків від чотирьох загарбаних у них автомобілів. А потім скоїли кілька викрадень людей, вимагаючи від них за звільнення великі гроші. Причому катували нещасних не тільки у безлюдних місцях: одного з бранців відвезли до штабу проросійських незаконних збройних формувань, де замучили до смерті.

«Загалом упродовж своєї діяльності — трохи менше місяця — члени злочинної організації викрали трьох громадян, один із яких помер, вчинили озброєний розбійний напад на три банківські відділення, заволоділи коштами з двох банкоматів самообслуговування, а також викрали 12 автомобілів», — уточнили в ГУ НП України в Донецькій області.

Оскільки після звільнення міста від «руського міра» зловмисники щезли звідси, вони оголошені в розшук, а про підозру у вчиненні злочинів їм повідомлено заочно. До речі, підозрюваним інкримінують причетність до правопорушень, передбачених відразу 9 статтями КК України, покарання за які — до 15 років позбавлення волі.

…А тим часом, як показують результати недавніх місцевих виборів, немала частина маріупольців знову підтвердили симпатії до проросійських політичних партій і сил, без діяльності яких у 2014-му «руській мір» у вигляді гібридної війни нізащо б не увірвався до Маріуполя та всього Донбасу.