Хокейний клуб «Донбас» невдовзі розпочне будівництво у Маріуполі двох сучасних льодових стадіонів. Cпершу зведуть повномасштабну конструкцію з надувним шатром і льодовим майданчиком розміром 60 на 30 метрів. Будівництво розпочнуть не пізніше, ніж 1 червня і сподіваються завершити його вже до кінця року. А на другому етапі розвитку місцевого хокею є намір створити сучасний стаціонарний мультиспортивний комплекс на 2 тисячі глядачів, при проектуванні якого врахували досвід провідних хокейних країн світу. Створення згаданих об’єктів передбачає популяризацію і розвиток у місті хокею та фігурного катання із залученням наймолодших жителів. У хокейній школі займатимуться діти десяти вікових груп і приблизно стільки само їх буде у відділенні фігурного катання. «Спорудження льодової арени — це величезний крок до нових можливостей, що стане невід’ємною частиною розвитку спортивної інфраструктури нашого міста», — переконаний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
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