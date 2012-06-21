Мешканка Маріуполя, пограбувати яку вирішив місцевий зухвалець, зуміла постояти за себе і навіть затримала його. Причому події відбувалися вночі! Вона діяла так рішуче, що на місце небезпечної нічної пригоди довелося викликати не тільки правоохоронців, а й медиків швидкої допомоги.
Сталося це у Кальміуському районі міста близько третьої години ночі, коли молода працівниця Маріупольського трамвайно-тролейбусного управління, відпрацювавши свою зміну, поверталася з роботи. Проходячи біля магазину «Шанс», вона намагалася зателефонувати своєму чоловікові, аби той вийшов її зустрічати. Саме в цей момент відбулася дуже небажана зустріч. Із темряви вибіг невідомий, вихопив у неї телефон і кинувся навтьоки. Однак жінка наздогнала грабіжника, збила його з ніг і відібрала свій апарат. А тут на допомогу наспів ще й чоловік.
Співробітники поліції, яким передали затриманого, викликали медиків, а ті підтвердили, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння. За попередньою інформацією, 37-річний горе-нападник вже неодноразово відбував покарання за скоєні злочини, а щодо останнього факту розпочалося розслідування.
А тим часом керівництво Маріупольського ТТУ вже оприлюднило намір преміювати свою сміливу працівницю, яка дала відсіч грабіжнику.