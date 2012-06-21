Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Жителі Маріуполя вже кілька днів поспіль діляться враженнями від зустрічі на вулицях міста з молодою жінкою, яка носить на шиї величезну змією. І бачать їх не тільки на вулицях: хтось зустрів цих двох пасажирів у маршрутці, в салоні якої різко зменшилася кількість охочих їхати далі.
Інші побачили жінку з великим «пітоном» на плечах в черзі у супермаркеті АТБ. Власне, цих покупців миттю пропустили без черги, від чого була не в захваті касирка. Очевидці свідчать, жінка на касі навіть піднялася на ноги і відпускала відвідувачку із змією стоячи. А потім поставила табличку «Каса не працює» і зникла у підсобному приміщенні. Схоже, пішла приходити до тями за чашкою кави чи чогось міцнішого.
Думки маріупольців щодо зустрічі з екзотичним домашнім плазуном у людних місцях розділилися. Одні жахаються і обурюються: а раптом на когось накинеться та вкусить чи почне душити? Інші, навпаки, не вбачають у цьому нічого особливого: жінка їздить із «пітоном» на пляж «Піщаний», де з ним фотографуються всі охочі і нікому нема від цього шкоди. Мовляв, їхати із смирною, мовчазною і тверезою змією у громадському транспорті набагато приємніше, ніж з деякими чоловіками, які прямо у салоні дудлять пиво, горлають по «молільнику» та й пахне від них не ранковою свіжістю та хвоєю…
Нарешті спробував внести ясність у резонансну дискусію тутешній фахівець з рептилій Саак Кюбелян, який насамперед уточнив, що в центрів уваги опинився не пітон, а імператорський удав. «Якщо він ручний, то не вкусить. Однак якщо голодний і роздратований, то може накинутися і налякати. Я вважаю, що так носити неправильно, наприклад, своїх вихованців ношу у мішку, корзині чи спеціальній переносці. Варто пам’ятати, що не всі люди люблять рептилій і це обов’язково треба враховувати», – коментує ситуацію фахівець.