Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Чергова партія (вже третя) сучасних новеньких тролейбусів прибула до приморського міста в рамках спільного проєкту Маріупольської міської ради та Європейського банку реконструкції і розвитку. Нова техніка замінить морально і технічно застарілі тролейбуси марки ПМЗ і значно поліпшить міські маршрути, скоротить інтервал руху та запропонує пасажирам більш комфортні умови під час поїздок вулицями Маріуполя. Окрім того, йдеться дійсно про сучасну і енергоефективну техніку, бо нові тролейбуси споживають електроенергії менше відразу на 35%.
До речі, поступове оновлення парку міського транспорту оцінили вже не тільки пасажири, а й водії. За словами, керівника Маріупольського трамвайно-тролейбусного управління Віталія Донева, зараз існує навіть конкурсний відбір на місце водія нових тролейбусів, оскільки значно побільшало бажаючих тут працювати.
До кінця 2020 року до міста надійдуть ще дві партії тролейбусів. А ще є серйозний намір нарешті взятися за реконструкцію депо: нині спільно з консультантами ЄБРР йде робота над підготовкою проєктно-кошторисних документів і після проведення тендерів відповідні роботи запланували ропочати вже у жовтні.
«Все це є проривом перезавантаження транспортної системи міста», - вважає міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. І місцеві пасажири із цим визначенням повністю згодні.