Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Швидке поширення коронавірусної інфекції змушує владу і медиків Сумщини активізувати роботу з облаштування кисневих мереж, які вкрай потрібні для лікування таких пацієнтів.
Зокрема, хворих на коронавірус лікують у 15-ти медичних закладах краю, з яких у 7-ми, де виготовили відповідні проєкти, вже встановлюють відповідне обладнання. Решта 8 готуються до такої роботи.
Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергій Бутенко, наголосивши, що не менше 80% ліжкового фонду, призначеного для лікування хворих на коронавірус, має бути забезпечено киснем. У зв’язку зі збільшенням такого фонду означеного показника досягти непросто, однак в області мобілізовують усі ресурси.
Зокрема, недавно Сумщина отримала майже 16 мільйонів гривень з державного бюджету як спеціальну субвенцію, що суттєво допоможе медикам.
Так, окремим розпорядженням голови Сумської ОДА Романа Грищенка визначено обласний госпіталь ветеранів війни як заклад, який може закуповувати концентратори кисню з подальшою передачею до лікарень у районах та Сумах.
Уже придбано 25 таких концентраторів, з яких по 10 для госпіталю та обласної інфекційної лікарні, решта поки що залишатимуться в резерві.