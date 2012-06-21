У Меріді, столиці мексиканського штату Юкатан, встановили пам’ятник на честь Юрія Кнорозова, уродженця міста Південне, що заходиться в Харківському районі, Харківської області, який жодного разу не відвідав Мексику, але дистанційно розшифрував письмена майя.
Про це повідомляє "Діалог".
У 1956 році український дослідник захищав кандидатську дисертацію на тему «Повідомлення про справи в Юкатані» Дієго де Ланди як етно-історичне джерело». У своїй роботі він показав, як дешифрував писемність майя. Символи в древніх текстах, які збереглися, були не літерами або словами, а складами. Виступ Кнорозова тривав 3,5 хвилини, і цього було досить для членів комісії. Вчений відразу отримав ступінь доктора наук.
Фахівці вважали, що розшифрувати письмена майя неможливо, бо артефактів збереглося дуже мало. 1562 році єпископ Юкатану Дієго де Ланда спалив безліч книг та інших пам’ятників цієї культури, тому дослідження ґрунтувалися на нечисельних прикладах.
Відкриття українця стало світовою сенсацією, а в Латинській Америці вченого вважали за святого. На батьківщину майя Кнорозов вперше потрапив лише в 1990 році. Після смерті українського дослідника в 1999 році в Мексиці його не забули. У 2012 році в Канкуні, всесвітньо відомому мексиканському курорті, йому поставили перший пам’ятник, а в березні 2018 року – другий, який знаходиться біля Великого музею світу майя. Автором скульптури став Пачеллі: на триметровому пам’ятнику зображений Юрій Кнорозов з улюбленою кішкою Асею на руках.