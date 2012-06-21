У Мережі з’явивяся найкоротший IQ-тест, який складається всього з трьох математичних задач. Однак лише 17% людей можуть зробити його правильно, пише Daily Star.
У першому завданні пропонується визначити, скільки коштує тенісний м'яч за умови, що разом з ракеткою він продається за $ 1,10. Сам снаряд при цьому дорожчий за м'яч на $ 1.
Далі необхідно підрахувати за скільки хвилин 100 текстильних машин виготовлять 100 речей за умови, що п'яти установкам необхідно п'ять хвилин на створення п'яти речей.
На завершення випробуваному пропонується визначити час, який знадобиться лататтю на те, щоб покрити половину озера за умови, що кожен день їх кількість збільшується в два рази, а на покриття всієї водойми необхідно 48 днів.
Тест ще в 2005 році придумав професор Массачусетського технологічного інституту Шейн Фредерік, але оприлюднили завдання тільки зараз. За його словами, в більшості випадків завдання вирішують невірно через те, що випробовувані багато уваги приділяють цифрам, які необхідно «придушити».
Правильними відповідями на питання є: 5 центів, 5 хвилин, і 47 днів.
Рішення головоломки тут
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»