У Краматорську на Донеччині невдовзі розпочнуть висаджувати лісовий масив кримських сосен на площі понад 50 гектарів. Для реалізації цього екологічного проекту з обласного бюджету надано 650 тисяч гривень. Як уточнив директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації Сергій Натрус, існує відповідна домовленість із Краматорським міським головою Андрієм Панковим про відведення земельної ділянки, і дерева висадять поблизу балки Кутної. Крім озеленення, заплановано провести благоустрій цієї території: є намір спорудити тут сучасні доріжки для велосипедистів.
«Це перший досвід створення лісового масиву в Донецькій області у межах міста, а в разі успішної реалізації пілотного проекту плануємо поширити цю ініціативу на інші міста регіону», — обіцяє Сергій Натрус.
Фахівці сподіваються, що хвойний масив дасть змогу істотно поліпшити екологічну ситуацію у промисловому місті. А через кілька років, коли підростуть кримські сосни, це місце відповідатиме європейським екологічним стандартам і стане чудовою природною зоною відпочинку для жителів Краматорська.