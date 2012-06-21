Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У розділі «Цифровий архів» Державного архіву Миколаївської області місцеві архівісти створили підрозділ «Будинкові книги». У такий спосіб продовжено роботу з оцифрування документів Національного архівного фонду України і подальшого оприлюднення їх на веб-сайті держархіву.

За словами в. о. директорки Миколаївського обласного архіву Наталії Колесник, вдалося розмістити цифрові копії близько 900 будинкових книг міста Миколаєва 30-х - початку 40-х років ХХ століття.

«Будинкові книги є документами адміністративного, загальногромадянського обліку. На кожний будинок сформовано окрему прошнуровану книгу, в якій міститься важлива інформація про всіх осіб за даним місцем проживання: звідки і коли прибула людина, її повне ім’я, прізвище та по-батькові, місце народження, національність, сімейний стан, вік, рід занять та місце роботи, номер квартири, чи користується особа виборчими правами», — зазначає Наталія Анатоліївна.

Цей формат дозволяє дізнатися відомості про дату вибуття з місця проживання в разі переїзду людини та її нову адресу. У деяких будинкових книгах наведений поквартирний перелік мешканців. На думку архівістів будинкові книги є неоціненним джерелом даних як для професійних істориків, генеалогів, краєзнавців, екскурсоводів, так і для пересічних користувачів, що прагнуть знайти відомості про своїх родичів, які жили у Миколаєві напередодні Другої світової війни. А наповнення розділу триває.