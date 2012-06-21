Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У будинку одного зі спальних мікрорайонів Миколаєва місцеві жительки намалювали на стіні у власному під’їзді живописну картину. Їм знадобився лише один тиждень, аби перетворити непоказну сіру стіну в дев’ятиповерхівці на справжній шедевр міського мистецтва, де зображено узбережжя Середземного моря.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Суспільне:Миколаїв». Для сусідок Ольги Стеценко, яка всерйоз займається живописом та аматорки Олени Мартинової розпис стіни заввишки у два з половиною метри та завширшки у п’ять метрів, – перший подібний досвід. Як розповіла Ольга, картинку з видом Іспанії обрали в інтернеті. Саме в цій країні жінка мріяла жити. До спільної роботи долучилася ще одна дівчина, 14-річна Марина, яка захоплюється графічним мистецтвом. Усі разом працювали із завзяттям, кольори підбирали підсвідомо, на інтуїтивному рівні. А акрилову фарбу, якої знадобилося три літри, придбали власним коштом. У планах дівчат розмалювати стіну при вході в під’їзд та почати писати мурали. Мешканці будинку радіють таким творчим планам та вважають, що під’їзд став красивішим і таким, що тішить око.