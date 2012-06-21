Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Депутати Миколаївської міської ради після дворічних обговорень нарешті ухвалили програму поводження з безпритульними собаками та котами на 2020-2024 роки. На заходи, передбачені програмою, виділено 47 мільйонів гривень, що на 13 мільйонів менше, ніж передбачалося в проєкті. Кошти підуть на гуманне регулювання чисельності тварин на вулицях міста та на діяльність комунального підприємства «Центр захисту тварин».
Сьогодні в Центрі утримується близько 80 тварин, які розташовані в різних спеціально облаштованих зонах. Всього з початку 2020-го року через центр пройшли 750 чотирилапих.
Як повідомив директор підприємства в інтерв’ю телеканалу Суспільне:Миколаїв Віктор Лінник, в центр потрапляють собаки, яких відловили на вулицях міста, протягом семи днів вони знаходяться на карантині, ще сім днів вони перебувають на перетримці після стерилізації. Після цього, якщо не знайдеться господар для собаки, її повертають в звичний ареал перебування. «Наше основне завдання – відловити, влаштувати та простерилізувати тварину, – зазначив очільник підприємства. – Агресивних та хворих тварин ми на вулиці нашого міста не повертаємо, бо турбуємося про безпеку містян».