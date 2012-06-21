Олена ІВАШКО,
«Урядовийкур’єр»
У Корабельному районі Миколаєва, який географічно віддалений від центру, після реконструкції відкрили сквер «Вітовський». Новий сучасний і комфортний громадський простір на свіжому повітрі з’явився за кошти міського бюджету. Сотні містян з дітьми завітали на урочисте відкриття скверу. Нова міська локація для відпочинку найбільше втішила дітлахів. Адже саме для них тут встановлені ігрові та спортивні майданчики, атракціони, гойдалки.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, звернувшись, в першу чергу, саме до дітей, зазначив, — «головне, щоби ви розуміли, що все це робиться для вас за гроші ваших батьків. Слід зберегти те, що побудовано, не смітити, доглядати за парком».
Замовником робіт з облаштування парку виступив Департамент житлово-комунального господарства, роботи велися протягом трьох місяців. На території площею у вісім тисяч квадратних метрів розмістили лавки з навісами, встановлено опори зі світлодіодними модулями, які живляться від сонячних батарей, пішохідні доріжки вимостили плиткою.
Директор Департаменту ЖКГ Сергій Коренєв зазначив, що це перший сквер, в якому спроєктовано та встановлено автоматичний полив для газонів. Траву та кущі висадять наприкінці серпня-початку вересня на площі в чотири тисячі квадратних метрів.
Найвідоміший озеленювач Миколаєва Вадим Серцев, який за своє життя висадив 20 тисяч дерев, високо оцінив оновлену зелену зону та, зокрема, автоматичний полив. Він планує продовжити справу свого життя, а разом із місцевими мешканцями висадив дерева павловнії у новому сквері.