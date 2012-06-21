У Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького відбулось урочисте нагородження переможців XІІ обласного конкурсу «Краща Миколаївська книга». Цього року на конкурсі було представлено 55 книжок місцевих авторів, виданих протягом 2017 року у восьми миколаївських видавництвах.
Комісія з 29 незалежних експертів визначила найкращі книжки у шести номінаціях. У номінації «Краща поетична збірка» переможцем став В’ячеслав Качурін з книжкою «Екологія душі». Найліпшим історично-краєзнавчим виданням визнано спільну працю кількох авторів «Миколаївщина козацька», підсумок копіткої роботи в дослідженні документальних джерел, свідчень та історичних пам’яток про наявність козацьких поселень у цій місцевості.
Із письменницьким дебютом привітали учасника АТО Олексія Пайкіна, який опублікував «Неудобные зарисовки гибридной войны». А серед навчальних видань переміг посібник «Українська мова як іноземна: підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середній рівень» авторського колективу Чорноморського національного університету ім. Петра Могили. Це видання призначене для всіх тих, хто викладає чи вивчає українську мову як іноземну.
Найкращим прозаїчним виданням визначено книжку «Вендета у форматі 3D» — психологічний роман про трьох українок, темпераментних і емоційних, жорстку психологічну боротьбу за право кохати і бути коханим. Авторка книжки Лілія Бондаренко виступила знавцем соціально-побутових деталей життя української жінки й тонким психологом, про що свідчить сам роман, написаний за реальними подіями. Члени журі вподобали і книжку «Подорож у Дивне, або Нова казка» для дітей та юнацтва. Авторка Тетяна Свірська зазначила, що її твір пропонує поглянути на важливі життєві теми з нової, трохи незвичної точки зору. Гумор поєднується із серйозними роздумами про формування особистості, інколи всупереч форматам.