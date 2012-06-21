Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Після чотиримісячної перерви, викликаної карантинними заходами, в Миколаєві відновила роботу державна реабілітаційна установа «Мрія». За цей час співробітники центру працювали з дітьми, що потребують допомоги, дистанційно.
За словами керівниці служби соціальної реабілітації установи «Мрія» Оксана Ребенчук, спеціалісти надавали необхідну допомогу використовуючи соціальні мережі, через інтернет, в телефонному режимі, надсилали завдання, які можна виконувати в домашніх умовах. Вони спілкувалися з батьками, по можливості — з дітьми. Також готували документи для проходження дітьми консультацій в інклюзивно-ресурсних центрах. Про це йдеться в сюжеті телеканалу Суспільне:Миколаїв. Нині відновилося надання послуг із комплексної реабілітації в амбулаторному режимі відвідування згідно з індивідуальними графіками. Діти приходять на масаж, займаються лікувальною фізкультурою, отримують теплові процедури, спілкуються з фахівцями центру.
Так, шестирічний Максим, в якого інвалідність та затримка розвитку мови, відвідує центр вже рік. Тут займається з логопедом, отримує лікувальні процедури, з вихователями готується до школи. Його батько Іван каже, що син почав краще розмовляти, заняття та процедури йдуть на користь, він став спілкуватися з однолітками. Наталія Добровольска розповіла, що її донька Анастасія, яка хворіє на ДЦП, дуже сумувала за друзями та вихователями центру під час карантину. Дівчині роблять масаж, ЛФК, з нею індивідуально працюють вихователь, логопед, психолог, дефектолог та музичний працівник. Без цих процедур реабілітація та життя дитини з ДЦП була би надто складною.
Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» орієнтований на дітей, які мають психічні та ментальні порушення, ДЦП, інші хвороби. Дітям надається педагогічне та медичне обслуговування. На базі служби реабілітації (абілітації) перебуває 53 дитини, які відвідують установу за індивідуальними графіками. Курс перебування малечі в установі сьогодні становить десять днів.