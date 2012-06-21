Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги провели першу операцію із встановлення штучного кульшового суглоба. До цього часу таких операцій не робили у зв’язку із відсутністю відповідних імплантів. Миколаївці змушені були звертатися до клінік в інших містах країни. Цього року депутати Миколаївської міської ради заклали до бюджету та виділили 3,5 мільйона гривень на закупівлю штучних ендопротезів кульшових і колінних суглобів. Цих грошей вистачило на придбання 66 протезів.
Всього в черзі на отримання ендопротезів та операції з їх встановлення перебуває 450 містян. І, хоча першої партії протезів вистачить лише першим хворим, міська влада буде продовжувати закупівлю імплантів, співпрацюючи з виробниками медичного обладнання, адже не кожен може собі дозволити придбати штучний суглоб вартістю у 54 тисяч гривень.
Головний лікар ЛШМД Олександр Дем’янов зазначив, що миколаївські медики готові працювати відповідно до сучасних світових стандартів медицини. А завдяки ендопротезуванню для пацієнтів стане більш ефективним хірургічне лікування та скоротиться післяопераційний період.