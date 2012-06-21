Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У Миколаєві відома фотографиня Слава Поседай представила широкому загалу унікальну виставку, героями якої виступили діти з вадами слуху. На виставці, що має назву «Тихі історії» розміщені 54 фотографії вихованців Миколаївської спеціалізованої школи-інтернату №6.

Самі герої також були присутніми на презентації. Деякі з них займаються в творчому гуртку «Bezsliv», який працює на базі школи. До об’єктиву фотографа потрапив і танцювальний колектив навчального закладу. Оксана Андрєєва, керівник хореографічного гуртку каже, що «фото не були постановними, зйомка велася просто під час занять. Дітям дуже сподобалися світлини. Вважаю, що відвідування виставки корисне для всіх. Адже з фото можна дізнатися, що діти з вадами слуху і танцюють, і співають жестами, і спілкуються».

Авторка фотографій працювала над експозицією сім місяців, сама 12 разів приїздила до освітнього закладу, аби знайомиться з героями та сфотографувати їх. «Всі історії дуже різні, всі вони переплітаються. Але це історії про нас з вами також. Бо люди, зображені на цих фото такі самі, як і ми. Кожна з цих історій торкнулася мого серця», – зазначила Слава. Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відмітив, що виставка має благородну мету, – привернути увагу до проблем дітей з особливими потребами та подякував фотохудожниці за її організацію.