Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Корабельному районі Миколаєва триває капітальний ремонт проїзду вздовж шкіл та дитячих навчальних закладів. На незадовільний стан цієї ділянки дороги місцеві жителі скаржилися протягом останніх п’яти років. Нині на проведення робіт виділено 4,5 мільйони коштів міського бюджету. В результаті до початку навчального року повністю відремонтують проїзд біля шкіл №54 та №1, гімназії та двох дитячих садків.
Як зазначає представник підрядника Андрій Гончаренко, роботи виконують за новими технологіями, зокрема, відбувається модифікація асфальтобетону коротко полімерними добавками, що дає можливість збільшувати навантаження та експлуатаційний час даного дорожнього покриття. Зараз на об’єкті працює понад 30 працівників, які вкладають тротуарну плитку, ставлять паркани, завершили вкладати щебінь, який накриють шестисантиметровим шаром асфальтобетону. Проєктом передбачено встановлення 30 дорожніх знаків та нанесення розмітки, лежачі поліцейські. Як запевняють в місцевій адміністрації, цей проїзд буде закритий для вантажівок.