Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На державному підприємстві «Миколаївський авіаремонтний завод НАРП» виконуються роботи, передбачені угодою з Міністерством оборони щодо ремонту літаків.
Нині здійснюється відновлення важкого військово-транспортного літака Іл-76 МД, яке планують завершити до першого грудня 2019 року. На літаку розпочали збирати та встановлювати обладнання, яке повністю пройшло ремонт на цьому ж підприємстві. Уже замінено всю гумово-технічну частину скло ілюмінаторів на першу категорію.
За словами директора ДП «Миколаївський авіаремонтний завод НАРП» Віктора Кирницького, зараз завершуються роботи з діагностики приборів літака, налагодження систем радіолокації. Після того, як літак пофарбують, він пройде наземні іспити та льотні випробування, потім його передадуть замовнику. Крім основних ремонтних робіт, в літаку оновлять систему перельотів за кордон та оснастять новою системою реєстрації БУР.
Крім Іл-76 МД в ангарі підприємства нині ремонтують бомбардувальник Су-24 М та розвідник С- 24МР. Незважаючи на те, що всі ці літаки були виготовлені за часів колишнього СРСР, усі деталі та комплектуючі до них виробляються в Миколаєві.
Завод вже виконав робіт на 30 мільйонів гривень, які після їхнього надходження вкладуть у виробництво.