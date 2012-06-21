Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У Заводському районі Миколаєва продовжують відкривати нові сквери, а старі робити більш сучасними. За останні три роки адміністрація району відновила з десяток скверів. У планах керівництва району — облаштування ще низки таких об’єктів як великих, так і менших у дворах багатоповерхівок, біля супермаркетів та центральних доріг.

Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ.

До благоустрою скверів підійшли комплексно, — зробили дорожнє покриття, вклали плитку, встановили газони та налаштували автоматичний полив.

«Кожному скверу ми намагалися надати свою родзинку, яка би відрізняла його від інших зелених локацій. Так, в деяких скверах встановлені дошки, в яких містяться історичні довідки про цю місцину. В інших прикрасою слугують малі архітектурні форми», — каже голова Заводської адміністрації Віктор Дмитрук.

Реконструкція скверів вимагає чималих коштів, натомість цю роботу не припинятимуть. Так, у спальному мікрорайоні Намив планують розмістити своєрідні оази, які би знайомили миколаївців з іншими країнами.