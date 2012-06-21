У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гмирьова відбулося шоу «Жінки в науці», приурочене до Дня жінок і дівчат у науці. Організатори розповіли про відомих жінок-винахідниць від давніх часів до наших днів. Завідувач кафедри журналістики ЧНУ ім. Петра Могили Тетяна Монахова поділилася власними висновками щодо місця жінок у сучасній науці й розказала про своє дослідження «Народництво, модернізм і постмодернізм у лінгвістиці», присвячене зв’язку між мовою та мисленням людей. «Заговори, щоб я тебе побачив», — такою була тема виступу дослідниці, після якого відбулося обговорення.
Старший викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно інтегрованих технологій Олександр Бєліков презентував відвідувачам заходу свій винахід — світлодіодну маску для збереження молодості шкіри обличчя, профілактики та зменшення проявів старіння. Присутні поставили багато запитань винахідникові.
У науковому шоу брали участь представники інших навчальних закладів. Організатори пообіцяли продовження заходів у такому форматі й запросили на зустріч напередодні Великодня, присвячену тому, як наука допомагає домогосподаркам. Говоритимуть про секрети побутової хімії, ділитимуться рецептами пасок тощо.