У Миколаївському будинку вчителя пройшов ХVІ конкурс українського гумору та сатири «Сміхослов». У заході взяли участь 100 учнів з різних районів і міст області. Вони змагалися в декламуванні творів відомих українських авторів гострого слова Павла Глазового, Степана Руданського, Євгена Дудара.
Організаторами заходу виступили Миколаївський фонд «Дітям України», крайова організації Народного руху України, міськвиконком, управління освіти і науки облдержадміністрації. Голова оргкомітету конкурсу Юрій Діденко відзначив важливість відродження традицій українського гумору й сатири.
«Українці повертаються в сузір’я авторів-сатириків та гумористів, які творили для свого народу, — зазначив він. — Через сміх зможемо відродити любов до рідного краю, мови, звичаїв і традицій».
Переможцями XVІ конкурсу українського гумору та сатири «Сміхослов» стали Анна Коновалова з центру позашкільної роботи Вітовського району; Олександр Колесніков, учень Воскресенської загальноосвітньої школи Вітовського району; Іван Кленовий з Миколаївської школи №32.