Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова відбулося відкриття Навчально-наукового аналітичного центру дослідження гібридних загроз національної безпеки на Півдні України. Мета Центру —створити науковий контент та певні напрацювання, які б допомогли півдню України протистояти гібридним загрозам і викликам. Так, в першу чергу організація сприятиме налагодженню співпраці з іншими подібними центрами в Україні і за її межами, створенню інтелектуального продукту, направленого на вирішення поставлених завдань, співпраці зі студентами і науковцями інших навчальних закладів, а також протидії гібридним загрозам національної безпеки в регіональному аспекті.

Відкриття такої організації на базі НУК для нашого регіону є надзвичайно важливою подією, адже на півдні України немає ані спеціальності, пов’язаної з національною безпекою, ані центрів, які б досліджували саме гібридну тематику. Так вважає доктор політичних наук, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін НУК Наталія Ніколаєнко. «Це не буде суто політологічний центр. Ми поєднуємо науковців із державного управління, політологів, істориків. Також багато в нашому університеті фахівців з економічної безпеки; у нас гарно розвивається спеціальність «Кібербезпека». Тому поєднання таких потужних інтелектуальних зусиль з різних галузей знань дадуть нам змогу створювати справді корисні рекомендації щодо подолання певних негативних явищ», — розповіла пані Наталія.

Варто звернути увагу, що створити Центр в Національному університеті кораблебудування вирішено не випадково, адже у виші існують потужні умови для цього. Це підтвердив проректор з науково-педагогічної роботи НУК Сергій Слободян. Він зазначив, що на сьогоднішній день НУК єдиний в Україні заклад, який плідно співпрацює з Військово-морськими силами ЗСУ. Свого часу в нас була військово-морська кафедра, тобто залишилися фахівці. Ми маємо справи з різноманітними технотеоріями оборонного призначення. У нас є свій спецвідділ, який все це відслідковує».

Цього ж дня, одразу після відкриття, відбувся перший круглий стіл з питання протидії гібридним загрозам. Її учасники ухвалили резолюцію, яку направили до Миколаївської міської ради, Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївської обласної ради та Міністерства освіти і науки України. Очолила перший на Півдні України Центр професор Наталія Ніколаєнко.