В обласному центрі відкрили меморіальну дошку на честь видатного українського живописця лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка, народного художника України Андрія Антонюка. Пам’ятний знак прикрасив фасад Будинку художника, у якому видатний митець прожив 34 роки, переїхавши до Миколаєва. Андрій Данилович народився в Первомайську Миколаївської області, 1962 року закінчив Одеське державне художнє училище ім. М. Грекова. Член Національної спілки художників України з 1970-го. Його творчості притаманні вплив наївного народного мистецтва, символіка експресіонізму та естетика модерну. Андрій Антонюк започаткував південноукраїнську школу образотворчого мистецтва.
Вшанувати пам’ять Андрія Антонюка зібралися представники органів місцевої влади, обласних та міських закладів культури, творчих спілок, громадськості, засобів масової інформації, рідні художника та небайдужі городяни. Із вітальним словом до присутніх звернувся Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Теплі слова про митця сказав його друг директор Миколаївського художнього музею імені В. Верещагіна Сергій Росляков. Спогадами про художника поділилися поет і публіцист лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь, заслужений діяч мистецтв України Олег Приходько.
Замовником виготовлення меморіальної дошки виступало управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Автори та виконавці пам’ятного знака, в якому використано мотиви творчості Андрія Антонюка, — заслужений художник України Володимир Бахтов і дизайнер Віктор Покосенко.