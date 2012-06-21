Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур'єр»
ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера» власним коштом розпочав ремонт доріг в обласному центрі, які прилягають до цього портового комплексу. Ремонтувати дороги на під’їзді до порту підприємство взялося ще три роки тому. Спочатку самотужки, а згодом до робіт з впорядкування міської інфраструктури долучилися ще три місцевих підприємства.
Як розповів начальник порту Алім Агакішиєв в інтерв’ю програмі «Об’єктив» на телеканалі НИС-ТВ, – «перший рік ми здійснювали ремонт самостійно, суми витрат досягали до мільйону гривень. Зараз стало легше, тому що до нас приєдналися однодумці з надання місту благодійної допомоги». Цього року порт «Ніка-Тера» провів тендер на ремонт доріг, який виграло миколаївське підприємство «ЕЛУ автодоріг». Співробітники ЕЛУ здійснюють ремонт дорожнього покриття по вулиці Айвазовського, усувають найбільші вибоїни та стелять новий асфальт.