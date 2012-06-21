Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Небайдужі миколаївці запропонували міській владі відкрити новий сквер в затишному куточку міста, що в Заводському районі.
З такою ініціативою виступив колишній заступник Миколаївського міського голови Володимир Новожилов. Саме він свого часу виступив з проектом реконструкції вулиці Садової в Миколаєві. І зараз не залишається байдужим до питань благоустрою міста. Він запропонував влаштувати в районі зеленої зони спортивного комплексу «Надія» Сквер Матері та встановити скульптуру матері з дитиною. Його ідею підтримали представники міської влади та здійснили виїзну нараду до місця розташування перспективного скверу.
Проєкт вже готовий, наразі він проходить експертизу. А скульптор Віктор Макушин вже запропонував своє бачення цього арт-об’єкту. За словами Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, ідея має пройти колегіальне обговорення. Втім він виступає за те, аби подібних скверів та місць відпочинку в Миколаєві ставало дедалі більше. Лише минулого року за підтримки міської влади в Заводському районі відкрили два сквери. Відтепер вони – улюблені місця відпочинку городян та місця, де можна сховатися від спеки.