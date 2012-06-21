Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У рамках святкування 100-річчя від дня створення Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, у виші відкрили музей історії та презентували книгу, присвячену ювілею університету. Це вже третій музей в стінах цього закладу разом із музеєм адмірала Макарова та музеєм учасників АТО. У новому «храмі історії» представлено унікальну експозицію — сотні документів, фотографій, наукових праць, макетів розробок співробітників університету починаючи з 1920-го року і до наших днів.

Свою альма-матер відвідав на запрошення керівництва університету корінний миколаївець, громадський активіст Владислав Чайка. «Радісно побувати в стінах рідного вузу, бачити своїх викладачів, згадати незабутню студентську молодість. На початку 90-х, коли я в ньому вчився, це був найпрестижніший університет міста. Залишається він таким і сьогодні. Незважаючи на те, що професія корабела зараз не так затребувана, як в період розквіту суднобудування, НУК оперативно реагує на запити ринку, виходить на нові рубежі, освоює інноваційні технології. Сподіваюся, що суднобудування в Миколаєві відродиться, і тоді місту знадобляться високопрофесійні фахівці, яких готує Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова», — зазначив Владислав Чайка.

Федір Іваницький, директор нового миколаївського музею повідомив, що за сто років історії університету зібралося багато матеріалів, розробок, проєктів. «А в університеті 50 факультетів, у кожного з яких своя історія. Необхідно було зібрати всю цю інформацію, щоб представити її в музеї. Величезна кількість часу пішла саме на систематизацію. У кожній вітрині у нас передбачені місця для нових експонатів, тому що те, що сьогодні реальність, завтра стане історією. У планах зробити музей інтерактивним», — сказав він.

Ректор університету Євген Трушляков, зазначив, що музей історії вузу — це, перш за все, історія людей, які внесли свій внесок у становлення Миколаївського кораблебудівного, їх долі, іноді непрості, досягнення.

Сьогодні НУК ім. адмірала Макарова — єдиний в Україні унікальний вуз, який готує фахівців для суднобудівного, кораблебудівного, машинобудівного, енергетичного, морегосподарського комплексів України та інших країн світу за міжнародними нормами і вимогами. За свою 100-річну історію в університеті підготовлено понад 100 000 фахівців для вітчизняного і зарубіжного кораблебудування.