Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



Перший практичний та екологічний арт-об’єкт встановлено в Миколаївському зоопарку. Це — контейнер для збору кришок від ПЕТ пляшок, виконаний у вигляді великої рибки, яка зварена з металевих прутів та пофарбована в золотистий колір. Ініціатори встановлення оригінальної скульптури переконані, що вона сподобається в першу чергу дітям, які є основними відвідувачами зоопарку та сприятиме вихованню у дітей шанобливого ставлення до природного середовища та бажанню зберегти його чистим.

Перша така рибка з’явилася на території Національного природного парку «Білобережжя Святослава», що на Кінбурнській косі. Її поставили для відпочивальників на узбережжі Чорного моря в рамках проєкту EMBLAS-plus щодо покращення екології Чорного моря. Згодом у рамках підготовки до святкування Міжнародного Дня Чорного моря, яке відзначається 31 жовтня, вирішили поширити «акваторію» плавання металевої рибки та встановили її на території ще одного об’єкту природно-заповідного фонду Миколаївщини, — в Миколаївському зоопарку.

Як зазначає один з ініціаторів проєкту, керівник громадської організації «Кінбурн» Микола Грубий, в такий спосіб ми привертаємо увагу всіх до теми збереження нашого Чорного моря. Це не лише скульптура, яка прикрашатиме зоопарк, вона має практичне значення. Зокрема, слугуватиме поштовхом для сортування сміття від маленької дитини до всіх членів її сім’ї.

Відвідувачі зоопарку вже «погодували» рибку першими кришечками. Об’єм конструкції складає півтисячі літрів. Рибку розвантажуватимуть по мірі наповненості, а кришечки відправлять до Одеси на завод для їхньої переробки. Дітлахам, які прийшли на відкриття екологічної скульптури, показали приклад виробів, які виготовлені з перероблених кришечок, — це пазли Чорного моря, які і складали разом гості зоопарку.