У 40-тисячному Миргороді наступного року почнуть будувати сучасний басейн загального користування. Необхідність такого будівництва викликана тим, що басейни в місті є тільки на території курорту. Немає там і об’єктів, де можна було б проводити спортивні змагання, а також займатися усім бажаючим. Тому у співпраці влади різних рівнів цю проблему взялися вирішувати.
У басейні будуть 4 доріжки по 25 метрів, окрема чаша для купання маленьких дітей. Збудують і супутні приміщення: роздягальні, душові, масажні кабінети.
– Я давно мав задум щодо будівництва в місті сучасного басейну загального користування, – розповів народний депутат України Олег Кулініч. – Наприклад для вихованців Миргородської спецшколи-інтернату, де навчаються діти з вадами слуху, басейн для фізичної реабілітації знайти важко – доводилося домовлятися з куратором про відвідання, а це додаткові складнощі і фінанси.
Біля басейну також зведуть сучасний спортзал. Таких об’єктів у місті також немає. Місце для нього вже знайшли. Але треба ще розробити проектно-кошторисну документацію та домогтися фінансування об’єкту з ДФРР.
Басейн і спортзал зводитимуть біля стадіону «Старт». Разом вони утворять новий великий спортивний комплекс.
– На прикладі Решетилівського спорткомплексу ми показали, наскільки важливо створювати спортивну інфраструктуру у районах. А також, як ефективно це може бути. Впевнений, ті проекти, які зараз запланували у Миргороді, будуть так само ефективними, – наголосив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.