Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У той час, коли в багатьох містах, не кажучи про села, нарікають на занепад кінотеатрів і зниження глядацької уваги до кіно як мистецького жанру, в місті Дружба Ямпільського району на Сумщині спростовують це твердження. Днями у міському Палаці культури гостинно розчинив двері новий кінотеатр «Дружба-city».
Як повідомляє сайт yampil.info, тут створені всі умови не тільки для широкоекранного перегляду різноманітних стрічок, а й відпочинку. Тут встановлена сучасна апаратура — як кінопроекційна, так і звукова, у залі 48 місць із зручними кріслами, у фойє м’які дивани, тож можна поласувати кавою, чаєм, поєднавши приємне з корисним. На екрані планують демонструвати фільми для дорослих глядачів, а також мультиплікаційні, призначені для юних мешканців поліського міста.
До речі, Дружба — одне із найбільш віддалених міст Сумщини, до обласного центру майже 200 кілометрів. Однак географічне розташування жодним чином не впливає на рівень культурно-мистецького життя населеного пункту. Тут активно працюють різноманітні заклади — будинок культури, бібліотеки, музичні та ДЮСШ, музей, стадіон та інші.