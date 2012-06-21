Вихованці та співробітники Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді дбають про чотири сотні різновидів 70 сімейств рослин, більшість з яких екзотичні для краю.
«Наша унікальність в тому, що це єдиний в області позашкільний навчальний заклад, який має таку базу, як чотири теплиці, – каже директор Центру Олена Зельская. – Й у наших теплицях – представники з усіх куточків земної кулі».
Є тут «кактус, який стріляє» (рослина, котра якщо до неї доторкаєшся, просто пилить голками), цикас (сагова пальма), аспарагус плюмозус і стреліції, яких ще називають «райським птахом у квітковому горщику». У Сєвєродонецьку стреліції виростили з насіння багато років тому, але поки тут ще не дочекалися її цвітіння. Та ось цієї весни нарешті зацвів фейхоа – небачене для тутешніх місць видовище.
А ще майже кожен гуртківець ростить свій паросточок мандарина або лимона, а, може, навіть пальми – прямо з кісточки.
Та спільною мрією керівника Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, та її колег та вихованців є створення в місті хіміків ботанічного саду.
«Вважаю, що це для дорослих - нові робочі місця, для студентів практика, для міста – можливість отримати нову продукцію для озеленення, для дітей - унікальна можливість пізнання, для всіх нас – можливість доторкнутися до прекрасного», – каже Олена Зельская.
За її словами, в теплицях Центру зібрана унікальна колекція тропічних і листяно-декоративних рослин, яка сама по собі є платформою для створення ботанічного саду.