Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі зробили ще одну спробу надалі вести більш ефективну роботу у сфері охорони довколишнього природного середовища: меморандум про тісну співпрацю на згаданому поприщі підписали представники міської влади, громади та бізнесу. У цьому документі чітко позначені наміри про створення у місті, де димлять труби відразу двох металургійних велетів, громадського ресурсного центру в сфері охорони довкілля, що посприяє налагодженню взаємодії між «підписантами».
Також цей осередок має суттєво підвищити рівень активності місцевих жителів для вирішення спільних проблем та допомогти подальшому розвитку громадянської екологічної культури. Під меморандумом від Маріупольської міської ради поставив підпис керівник управління з питань екології та енергоменеджменту, з боку бізнесу – представник кластеру переробників відходів і вторинної сировини, від громади – активісти низки громадських організацій: «Еко гурт», «Зелена рада», «Зелений центр Метінвест», «Рада жінок Донеччини», «Маріупольська спілка молоді», «Фонд розвитку Маріуполя» та інших.
До речі, за свіжими даними пунктів моніторингу атмосферного повітря департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації у минулий останній день липня в Маріуполі зафіксовано підвищений вміст твердих часток ТЧ 2,5 (сульфати, нітрати, аміак, хлористий натрій, сажа, мінеральний пил). Середньодобові рівні цих часток рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я на рівні 25 мікрограм на метр кубічний. А за даними опорних постів спостереження за довкіллям у районі міського проспекту Металургів рівень ТЧ 2,5 складав 32,4 мкг/куб.м., а поблизу проспекту Перемоги - 29,76.