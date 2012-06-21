Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У серпні цього року на Сумщині з’явиться ще одна садиба для шанувальників зеленого туризму. Житель села Могриця Сумського району Геннадій Чистовський завершує роботу, аби приймати гостей у чарівному куточку краю.
Крім зручного житла господар пропонує гостям вітамінне харчування зі страв української сільської кухні. Тут можна взяти в оренду байдарки та велосипеди, щоб насолодитися прогулянками Пслом, навколишньою місцевістю, яка зачаровує і заворожує.
Як повідомив начальник відділу промоції і туризму Сумської ОДА Юрій Гладенко, на Сумщині функціонують 29 садиб зеленого туризму, зокрема чотири в Сумському районі. Усі вони різні, однак кожна має неповторний природний колорит, що дає змогу гостям вибрати відпочинок на власний смак і розсуд.
У Могриці щороку проходить всеукраїнський симпозіум «Простір покордоння». А садиба Геннадія Чистовського стоїть поблизу крейдяного кар’єру, де цими днями 23-й рік поспіль зібралися шанувальники лендарту з усієї України та з-за кордону. Цей захід справедливо вважають одним із наймасштабніших мистецьких проєктів просторового довкілля в Україні. Його учасники виготовляють вироби із природних матеріалів — каменю, деревини тощо. На жаль, після презентаційних показів ці неповторні витвори розбирають або руйнують. Щоб їх увічнити, опрацьовують питання про створення в селі парку лендарту, який стане першим в Україні парком ландшафту і мистецтва.
Гостинна Могриця з радістю приймає у свої історичні та природні обійми всіх шанувальників мистецтва. Як свідчать науковці, 200 мільйонів років тому на цьому місці було велетенське море. Це підтверджують і численні залишки молюсків, мушель, кальмарів-белемнітів. А нині тут крейдова земля, яка захоплює уяву і надихає до творчості кожного, хто завітає на правий берег річки Псел. Саме така краса і надихає митців, що знаходять численних прихильників.