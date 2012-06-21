Як зазначив під час онлайн брифінгу заступник міністра охорони здоров’я – Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, наразі зусилля всіх науковців світу спрямовані на пошук лікарських препаратів, а також засобів для імунопрофілактики коронавірусної хвороби.
«Станом на початок серпня, клінічно досліджуються 25 антиковідних вакцин, 6 з них – на завершальній стадії і результати очікуються до кінця цього року, а серійне виробництво – на початку наступного року. Уряд України має право звернутися до Глобального вакцинного альянсу з проханням надати вакцини в разі їх реєстрації, аби мати змогу вакцинувати українців з груп ризику, або визначених категорій. Кожна країна може розраховувати від альянсу на кількість вакцин, необхідних для імунізації 20% населення. Для України прогноз – майже 8 мільйонів доз. Вони гарантовано надійдуть в Україну різними об’ємами. І вона може бути безкоштовною, або за спеціальною ціною», – уточнив він.
За словами Віктора Ляшка, паралельно уряд проводить низку перемовин з урядами інших країн та виробниками, аби додатково закупити вакцини за бюджетні кошти, але вже не за спеціальними цінами, щоб покрити всі групи ризику щепленнями проти коронавірусної хвороби. З підприємствами ведуться перемовини, щоб вони реєструвалися в Україні і наші підприємства могли купувати вакцини та вакцинувати своїх працівників.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»