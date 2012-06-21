Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У закарпатському місті Мукачево впритул підійшли до будівництва підприємства, на якому утилізуватимуть побутові відходи шляхом спалювання. Дозвіл на розроблення детального плану сміттєпереробного заводу депутати міської ради надали ТОВ «ЄВРО КОНТИНЕНТ». У ньому враховано рекомендації, які містяться в рішенні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Раніше на сесії міської ради відбулися й слухання з цього питання, на яких заводові дали «зелене світло».
Якщо врахувати, що схоже підприємство в селі Яноші, що на Берегівщині, споруджується впродовж багатьох років і кінця-краю не видно, то місто над Латорицею може стати першим, де вдасться налагодити вкрай потрібне виробництво з утилізації твердих побутових відходів. У місцевої об’єднаної територіальної громади є і кошти, і бажання вирішити давно назріле питання у найшвидші терміни.
Проблемою в «сміттєвому» будівництві залишається непорозуміння з мешканцями мікрорайону, прилеглого до вулиці Івана Крилова, на якій планують розмістити завод. Люди, остерігаючись небезпечного сусідства, вже виходили на протест. Кажуть, що діяльність підприємства здатне спричинити легеневі захворювання, призвести до онкологічних недуг тощо. А ще запитують, чому «екологічно шкідливе» виробництво збираються розмістити поряд із житловими будинками, ледь не в центрі міста.
Бажання людей дихати чистим повітрям — цілком природне й зрозуміле. Так само їх можна зрозуміти і в прагненні жити в незабрудненому відходами середовищі. А от як сумістити ці речі в веденні комунального господарства — на ці запитання керівництво міста змушене буде дати відповідь. В іншому разі люди, як завжди в подібних випадках, обіцяють «хвилю протестів». Вочевидь, владі слід подбати про максимально можливі запобіжники, які дозволять не завдавати шкоди довкіллю. А ще — потурбуватися про належне інформування громади щодо безпечності існування сміттєпереробного заводу в житловій зоні Мукачева.