Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У Краматорську в залі палеонтології музеї історії міста з’явився ще один цінний експонат, який нагадує про ті давно-давно минулі часи, коли територією теперішньої Донеччини ходили динозаври чи мамонти, в небі ширяли птеродактилі, а у прадавньому морі клацали зубами велетенські акули.

Саме на залишки щелепи вже вимерлого виду акули — мегалодона кілька років тому назад натрапили у кар’єрі місцевого цементно-шиферного комбінату. І задум співробітника музею, палеонтолога Віктора Геращенка створити макет гігантської щелепи акули нарешті вдалося реалізувати.

До речі, щелепи древньої акули мегалодона зберігаються тільки в деяких відповідних закладах Європи, а музей у Краматорську — єдиний в Україні, де відтепер є подібний раритетний експонат. Як розповідає Віктор Геращенко, розмір акули справді вражає: до 25 метрів у довжину, вагою від 30 до 47 тонн. А висота щелепи, макет якої виготовили у її натуральну величину, сягає 2 метри.

«У такої акули було аж сім рядів зубів, якими вона перемелювала все, що потрапляло на її шляху. У нашому макеті всього один ряд зубів, однак і цього достатньо, щоб зрозуміти, якою величезною була ця акула», — уточнює палеонтолог.