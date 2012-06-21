У селі Буша Ямпільського району на Вінниччині створять музей традиційного ткацтва, в якому охочих навчатимуть давнього ремесла. Свого часу в цьому селі та довколишній місцевості ткацтво було добре розвинене: роботи місцевих майстринь продавали на ярмарках, а тепер зберігають в обласному краєзнавчому музеї та приватних колекціях.
«Нині у Вінницькій області ткацтвом майже ніде не займаються, його потрібно відроджувати, щоб не втратити назавжди. Ми відтворимо повний процес виготовлення ткацьких виробів — від вирощування льону до роботи на верстаті. Відвідувачі музею зможуть спробувати себе у ткацькому промислі та відчути всі тонкощі цього процесу», — розповіла майстриня обласного центру народної творчості Наталя Сентемон.
Проєкт «Шляхами тканої Буші» ініціювали державний історико-культурний заповідник «Буша» та обласний центр народної творчості. Він став одним із переможців конкурсу культурно-мистецьких проєктів «Малі міста — великі враження» та отримав фінансування з державного бюджету в сумі 900 тисяч гривень і співфінансування з обласного бюджету обсягом 400 тисяч гривень.
Втілюватимуть вдалу ідею із першої декади серпня цього року. Приміщення для музею, яке вже підібрали, реконструюють і створять привабливий ландшафт в українському народному стилі. Для місцевих жителів, які хочуть навчитися працювати з верстатами, організують короткострокові курси. Планують запросити закордонних майстрів із ткацтва, які працюватимуть разом з українськими. Для туристів організовуватимуть майстер-класи.
Цього року до Дня українського козацтва в Буші влаштують свято ткацтва і виставку виробів місцевих майстрів, які навчались у центрі ткацтва. Усі охочі зможуть ознайомитися з унікальними традиціями і техніками ткацтва й килимарства, які слід відроджувати.
Організатори переконані, що впровадження проєкту сприятиме підвищенню туристської привабливості населених пунктів Бушанської сільської ради.