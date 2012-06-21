Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У Закарпатському музеї архітектури і побуту відбулося свято, головною дійовою особою якого стала … кукурудза. У місцевих говірках цю сільськогосподарську культуру іменують ще словами «тинґириця», «мелай».
Під час гастрономічного заходу, що втілюється музеєм у межах проєкту «Відкрита кухня», його учасники вчилися готувати традиційні страви саме з цієї поширеної культури. Яскрава афіша з написом «Кукурудза, тинґириця, мелай» привабила в скансен десятки охочих дізнатися, які смачні страви завжди готували і досі готують у закарпатських родинах, де зберегли рецепти їх приготування.
Особливе захоплення у присутніх викликала майстерність Анатолія Пасєвича. Він, хоч за походженням не закарпатець, а народився і виріс на Черкащині, до тонкощів оволодів мистецтвом приготування страви з кукурудзяного борошна – токан. Нею традиційно харчувалися горяни, готуючи з різними начинками – бринзою, шкварками, грибами тощо. Готуючись до свята, він пошив у кравців автентичне народне вбрання цього регіону. Разом із токаном пан Анатолій приготував чай із різнотрав’я. Давав дегустувати леквар – харчовий продукт, який варить із слив.
Волонтерка Любов Повідайчик ділилася секретами приготування смачних сушликів, які отримує з в’яленого м’яса. Майстриня Любов Керецман запрошувала на дегустацію випічки з кукурудзи. У неї в асортименті – також пиріг із мелайної муки з чорносливом, що має назву «боґач». Частувала також тістечками на кукурудзяному борошні з лек варом і горіхами під назвою «День і ніч у тинґириці», печивом із сливами та січеними горіхами «Сливкова Марька».
Щоб дати змогу учасникам дізнатися ще більше про закарпатські страви, які готують із зерна «королеви полів», туризмознавець Федір Шандор прочитав лекцію. Тема її так і звучала – «Кукурудза на Закарпатті».