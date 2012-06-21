Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



Видобуток дорогоцінних металів, який після 15-річного простою золотодобувного підприємства в Мужієвому на Закарпатті перетворився на солодкий спомин, тут знову став дійсністю. Відновила виробництво збагачувальна фабрика «Avellana Gold». Це сталося завдяки підтримці, наданій Закарпатською облдержадміністрацією проєкту з видобування золота і поліметалів території Мужіївського родовища, повідомив голова ОДА Олексій Петров під час відвідання підприємства. Додав, що після припинення виробництва у 2005 році підприємство перебувало в стадії банкрутства, і для відновлення роботи потрібно було докласти спільних зусиль.

Керівник області ознайомився з роботою збагачувальної фабрики, де на початковому етапі перероблятимуть залишки руди зі значним вмістом золота і поліметалів, що зберігалися у вигляді відпрацьованих за попередні роки відвалах. Це важливо ще й тому, що без переробки шкідливі речовини з цих відвалів здатні потрапляти в ґрунт, отруюючи водні горизонти.

«Проєкт має не стільки бізнесову складову, як екологічну. Головним є те, що ми позбавимося від небезпечних відвалів, яких тут 130 тисяч тонн і які сьогодні шкодять екологічній системі регіону», — сказав Олексій Петров.

До виробництва задіяні понад три десятки робітників і інженерно-технічних працівників. Планують переробляти півмільйона тонн руди на рік та сплачуватимуть понад 250 мільйонів гривень податків.

На даному етапі з накопиченої руди налагодили вироблення цинку. З нього, як повідомив, генеральний директор компанії «Avellana Gold» Брайан Севедж, можна буде забезпечити виробництво 300 000 акумуляторів на рік і тим самим перекрити потребу країни в закупівлі цинку з закордону.