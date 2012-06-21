Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано Олександра Мангула.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кандидатуру Мангула підтримали чотири члени НАЗК, сам він не голосував.
«Дякую за таку підтримку і одностайність», – зазначив новообраний голова НАЗК Олександр Мангул.
У свою чергу тепер уже колишній керівник НАЗК Наталія Корчак зазначила: «Я переконана, що Олександр Анатолійович буде дбати про інституційний розвиток Нацагенства. А я обіцяю всіляко сприяти та допомагати».
Заступником голови НАЗК обрали Станіслава Патюка. Рішення ухвалено одностайно.
Згідно Із законодавством до функцій Національного агентства з питань запобігання корупції належить контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.
Наталію Корчак було обрано на посаду голови НАЗК 28 березня 2016 року. Термін її повноважень сьогодні закінчився.
ДОВІДКА «УК»
Олександр Мангул народився 24 липня 1976 року у м. Кам'янка-Дніпровська Запорізької області.
Закінчив Таврійську державну агротехнічну академію (1999), кваліфікація економіст; Національну академію державного управління при Президентові України (2004) та здобув кваліфікацію магістра державного управління.
У період з 2000 по 2013 роки працював на різних посадах у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та
Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва - від головного спеціаліста до директора департаменту.
З 2013 року по лютий 2014 року був заступником голови правління ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій».
З травня 2015 року по лютий 2018 року очолював Мелітопольську районну державну адміністрацію Запорізької області.
З 17 січня 2018 року призначений членом Національного агентства з питань запобігання корупції.