Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Збільшення попиту на валюту з боку імпортерів є головною причиною девальвації гривні. Так вважають у Національному банку України.

Керівники регулятора вважають, що не можна казати про будь-яку зміну валютної політики, адже курс формується лише ринком. Так, у Нацбанку України в зв’язку з цим наводять приклад поведінки національної валюти у серпні 2020 року, коли курс гривні зміцнювався, а регулятор тим часом поповнював золотовалютні резерви.

У регуляторі вважають, що однозначно ніякого тиску на гривню немає, і поза тим, є значна пропозиція валюти з боку експортерів. У Нацбанку України сподіваються, що у другій половині осені значно збільшиться обсяг пропозиції валюти, адже аграрії почнуть масово продавати врожай за кордон.

Як відомо, за прогнозами Міністерства фінансів України, до кінця 2020 року курс гривні до долара буде стабільним. Так за один долар даватимуть не більше 29 гривень. На наступний рік закладено курс 29,1 гривні за долар.

Чимало експертів вважають, що курс гривні до долара наприкінці 2020-початку 2021 року може буде гіршим, ніж прогнозується зараз. Це відбуватиметься за причини погіршення відносин між Україною та МВФ. Причина цього – повільність реформ уряду, погіршення епідеміологічної ситуації в країні, а також продовження війни на Сході України.